حرب: سحب السفارة الاميركية من بغداد آخر ما يفكر به الامريكان

اكد الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين، ان سحب السفارة الاميركية من بغداد آخر ما يفكر به الامريكان.

وقال حرب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "سحب السفارة الامريكية من بغداد آخر ما يفكر به الامريكان لأنه يذكرهم بأنسحابهم سنة 1975 الذي ترتب عليه التهام فيتنام الشماليه لدولة فيتنام الجنوبية التي كانت مدعومة من الامريكان".

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واضاف انه "من غير المعقول ان تكرر امريكا ذلك بحيث توافق امريكا على ابتلاع العراق ولكن الذي يبدو ان الامريكان يخططون لشيء آخر لا سيما وان ظروف الانتخابات الامريكية تدفع ترامب للوصول الى نصر معين يستفاد منه انتخابياً".

واكد حرب ان "وضع الامور في نصابها والقضاء على الخارجين على القانون يبقى بيد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي".