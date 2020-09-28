كيماديا تعلن وصول أدوية متنوعة عبر منفذ طريبيل الحدودي

اعلنت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية "كيماديا" التابعة لوزارة الصحة، الاثنين عن وصول أدوية متنوعة عبر منفذ طريبيل الحدودي.

وذكرت الشركة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مضادات حيوية وفيروسية ومن مناشيء رصينة وصلت الو البلاد". واضافت ان"قسم الاخراج الكمركي تالع انجاز كافة الاجراءات الكمركية المتعلقة بعقود هذه المواد بعد وصولها تمهيدا لاستلامها من الجهات المتعاقد معها".

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