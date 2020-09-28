الكاظمي يوافق على تشكيل اللجنة التي دعا لها الصدر

اعلن النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، الاثنين، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق على تشكيل اللجنة التي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لكنه لم يرسل اسماء الاعضاء.

وقال الزيادي في بيان تلقت الخليج 365، منه ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق على تشكيل اللجنة التي دعا اليها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر من قبل أعضاء من الحكومة الاتحادية ولجنة الامن والدفاع النيابية".

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واضاف انه "الى هذه اللحظة لم تصل قائمة باسماء اعضاء اللجنة الا ان الكاظمي ابلغهم بقرب تشكيلها وبأسرع وقت".

وكشف الزيادي في وقت سابق، عن عزم تحالفه عقد اجتماع لجمع تواقيع لمتابعة تشكيل لجنة التحقيق الخاصة باستهداف البعثات الدبلوماسية التي دعا لها الصدر في تغريدة له للتحقيق في الخروقات الأمنية التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية للدولة.