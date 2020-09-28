اعلن النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، الاثنين، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق على تشكيل اللجنة التي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لكنه لم يرسل اسماء الاعضاء.
وقال الزيادي في بيان تلقت الخليج 365، منه ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق على تشكيل اللجنة التي دعا اليها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر من قبل أعضاء من الحكومة الاتحادية ولجنة الامن والدفاع النيابية".
واضاف انه "الى هذه اللحظة لم تصل قائمة باسماء اعضاء اللجنة الا ان الكاظمي ابلغهم بقرب تشكيلها وبأسرع وقت".
وكشف الزيادي في وقت سابق، عن عزم تحالفه عقد اجتماع لجمع تواقيع لمتابعة تشكيل لجنة التحقيق الخاصة باستهداف البعثات الدبلوماسية التي دعا لها الصدر في تغريدة له للتحقيق في الخروقات الأمنية التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية للدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي يوافق على تشكيل اللجنة التي دعا لها الصدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.