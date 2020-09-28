اشادات كبيرة بالصفارة العراقية في دوري ابطال آسيا

أشادت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم بقدرات الحكم، علي صباح، وذلك بعد تألقه اللافت في مباريات دوري أبطال آسيا للنسخة الحالية المقامة في قطر بنظام التجمع.

وأثنت التطبيعية في بيان على "تألق الصفارة العراقية في سماء القارة الآسيوية، بعد الإشادات الكبيرة التي تلقاها الحكم علي صباح في الدور ثمن النهائي لمنطقة غرب آسيا بقيادته مباراة النصر السعودي ومواطنه التعاون التي انتهت بفوز النصر بهدف نظيف، والتي كان نجمها الأول الحكم الدولي صباح بفضل قراراته الصحيحة وقيادته المباراة إلى بر الامان دون أخطاء".



وأشاد رئيس لجنة الحكام في الهيأة التطبيعية، علاء عبد القادر، بالدور "المميز الذي يقدمه حكامنا في أكبر مسابقة في القارة الصفراء، بعد تألق الحكم علي صباح، وكذلك الحكم مهند قاسم، مؤكداً أن الصفارة العراقية تستحق التواجد في أكبر المحافل الآسيوية والدولية لقيادة المباريات".