الخارجيّة: الحُكُومة تُولي أهمّية للنازحين لتهيئة الظروف من أجل عودة سالمة لمناطقهم

اكد وزير الخارجيّة فؤاد حسين، الاثنين، ان الحُكُومة تُولي أهمّية للنازحين لتهيئة الظروف من أجل عودة سالمة لمناطقهم .
وبيَّن حسين، بحسب البيان، أنّ "العراق من أكثر الدول التي عانت من الإرهاب، ولاسيّما مع موجة النزوح الكبيرة التي حدثت في أزمة تنظيم داعش الإرهابي في ٢٠١٤".
واضاف ان " الحكومة تولي أهمّية بالغة لمُواطنينا النازحين لتهيئة الظروف من أجل عودة سالمة إلى مناطقهم؛ ولتخفيف تداعيات الإرهاب على الضحايا".
ودعا وزير الخارجية، المُجتمَع الدوليّ، ودول الإقليم الى "بذل جهد أكبر للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب"، لافتاً إلى أنّ "هذه الجُهُود يجب أن تعمل على تمكين ضحايا الإرهاب من أجل مستقبل أفضل".
وابدى حسين، "تطلع العراق للمُشارَكة في المؤتمر العالميّ الأوّل لضحايا الإرهاب الذي من يُزمَع عقده في حزيران ٢٠٢١".
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