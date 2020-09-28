حميدتي باقٍ.. السودان يدحض شائعات الإخوان

مرتضى كوكو - الخرطومالإثنين 2020/9/28 10:15 م بتوقيت أبوظبي
فند مجلس السيادة السوداني، الإثنين، شائعات بثها فلول نظام الإخوان البائد، مفادها إبعاد الفريق أول محمد حمدان حميدتي عن رئاسة وفد الحكومة لمفاوضات السلام الجارية بجوبا، استجابة لمطلب زعيم الحركة الشعبية عبدالعزيز الحلو.
وقال المجلس في بيان، إن الخبر الذي أورده موقع "النورس"، بشأن تنحي حميدتي وتشكيل وفد جديد للتفاوض مع "الحلو"، عار تماما عن الصحة، مؤكدا أن الوفد الحكومي لم يطرأ عليه أي تغيير.
ويعد موقع "النورس الإلكتروني" مطلق الشائعة، أحد أبواق نظام الإخوان الإرهابي، وتشرف عليه عناصر بارزة في جماعة "الحركة الإسلامية السياسية" المعزولة التي كان ينتمي إليها الرئيس المخلوع عمر البشير.
وإلى جانب كذبة إبعاد حميدتي، أشار الموقع الإخواني إلى أن المكون العسكري في السلطة الانتقالية وافق على قضية فصل الدين عن الدولة.
وقال مجلس السيادة السوداني في بيانه، إن قضية فصل الدين عن الدولة، لم تتم مناقشتها إطلاقا في اجتماعات المجلس الأعلى للسلام، وأنه ليس معنيا بها، وإنما هي قضية مؤسسات.
ورغم أن الحركة الشعبية - قطاع الشمال (جناح عبدالعزيز الحلو) طلبت استبعاد نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" من وفد التفاوض الحكومي، لكن الحكومة الانتقالية رفضت ذلك متمسكة بمشاركته ما يدحض تأكيدات تنظيم الإخوان حول إبعاده.
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