محامين الجزائر يقاطعون العمل القضائي الأربعاء والخميس المقبلين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020

الخليج 365

أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في الجزائر مقاطعة العمل القضائي في البلاد يومي الأربعاء والخميس المقبلين للتنديد بما وصفه بـ" الاعتداءات التي طالت حقوق الدفاع".



وأكد الاتحاد في بيان له اليوم الاثنين، أن مجلسه سيبقى في اجتماع مفتوح لاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات.

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وندد الاتحاد بتصرفات رئيس الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء الجزائر العاصمة الخميس الماضي، تجاه هيئة الدفاع وتجاه نقيب المحامين لمنظمة الجزائر، معتبرا هذا التصرف الأرعن انحرافا خطيرا، ما كان ليحصل لو التزم هذا القاضي برفع الجلسة وطبق المادة 25 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

وطالب الاتحاد من وزير العدل تفعيل هذه المادة بخصوص هذه القضية وذلك بإحالة الملف إلى اللجنة الوطنية للطعن.

كان نقيب محامي الجزائر العاصمة، عبد المجيد سليني، أصيب بوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى، بعد ملاسنة مع قاضي الجلسة خلال محاكمة رجل الأعمال، مراد عولمي، الخميس الماضي.

وشدد اتحاد منظمات المحامين على أن " الحق في الدفاع حق مقدس لا يمكن المساس به مهما كانت الظروف، ولو كان المتهم ارتكب أبشع الجرائم، فإن له الحق في محاكمة عادلة طبقا للمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر".

وانتقد الاتحاد اللجوء للمحاكمات عن بعد لأنها تفقد العدالة قيمتها الإنسانية، داعيا إلى عدم الركون إلى هذا الإجراء إلا استثناءا لأن للمتهم الحق في المثول أمام الجهة القضائية والتفاعل معها، مبرزا بأن هذا التعميم جعل من المحاكمات الأخيرة " محاكمات شكلية وصورية تمس بمعايير المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع".