الحريري: لست مرشحا لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

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ونشر الحساب الرسمي للحريري على موقع تويتر تغريدة جاء فيها «صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري: عطفا على ما يتم تداوله إعلاميا، نؤكد أنه غير مرشح لتولي تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أنه يبقى على موقفه الداعم لمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمسهل لكل ما من شأنه إنجاحها بصفتها الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف انهيار لبنان».
يأتي ذلك بعد يوم واحد من اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، بعد نحو شهر من تكليفه بالمهمة، مؤكدا أن اعتذاره يأتي بسبب عدم تلبية شروطه من الكتل السياسية بعدم تسييس التشكيل.
وتم تكليف أديب في نهاية أغسطس الماضي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة حسان دياب التي استقالت على خلفية الانفجار الهائل الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من الشهر نفسه.
على صعيد آخر، أعلنت قوات الأمن اللبنانية مقتل أعضاء مجموعة إرهابية نفذت وخططت لجريمة كفتون بشمالي البلاد، وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان «أوردته الوكالة الوطنية للإعلام»، إنه «في إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمنفذي جريمة كفتون، تمكنت هذه الشعبة من تحديد هوية الفاعلين وعددهم أربعة أشخاص، والذين تبين أنهم جزء من خلية تعمل لصالح تنظيم داعش في لبنان».
وأضافت أن شعبة المعلومات تمكنت من تحديد هويات جميع أعضاء المجموعة الإرهابية وعددهم أكثر من 15 شخصا، يعملون تحت إمرة سوري وأوقفت ثلاثة من أعضاء المجموعة.
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