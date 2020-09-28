اليمن تتهم إيران بالتخريب عبر سفن الصيد

وجهت الحكومة اليمنية اتهاما لإيران، بممارسة دور تخريبي في اليمن عبر سفن صيد تنتهك المياه اليمنية، وفقًا لما نشرته وكالة سبوتنيك.
وقال وزير الثروة السمكية اليمني، فهد كفاين، في سلسلة تغريدات عبر تويتر مساء اليوم الاثنين، إن:
أرخبيل سقطرى (جنوبي اليمن) وتقوم بصيد غير مشروع في اعتداء صارخ على السيادة اليمنية".
"أكثر من 40 سفينة صيد إيرانية دخلت المياه اليمنية حول
وأضاف: "هذا الاعتداء المتكرر تمارسه إيران في المياه اليمنية وتقوم من خلاله بأعمالها التخريبية في اليمن".
ودعا الوزير كفاين المجتمع الدولي إلى "الوقوف بحزمأمام الدور التخريبي الذي تمارسه إيران في اليمن".
واعتبر "صمت المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الإيرانية الصارخة للسيادة اليمنية انتقاصاً وإخلالاً بمبادئ الأمم المتحدة والشرعية الدولية وسيادة الدول وأمنها".
وطالب وزير الثروة السمكية اليمني، بـ "مزيد من التنسيق بين الحكومة اليمنية والتحالف العربي في صد الانتهاكات الإيرانية وحماية المياه اليمنية والثروات البحرية من العبث الذي تتعرض له والمتمثل بالصيد غير المشروع".
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