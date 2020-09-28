الاتحاد الأوروبي: سنتخذ كل ما يلزم لضمان احترام لندن لنصوص اتفاق بريكست

أكد الاتحاد الأوروبي، أنه سيتخذ كل ما يلزم لضمان احترام لندن لاتفاق خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي.

وقال ماروس سيفكوفيتش نائب رئيسة المفوضية الأوروبية - في تصريحات صحفية عقب لقائه وزير شئون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، اليوم الإثنين، إن اتفاق الانسحاب يجب أن ينفذ لا أن يعاد التفاوض بشأنه، مضيفا أنه من غير المقبول أن يقوم أحد الأطراف بعدم احترام الاتفاق أو تغييره أو عدم تنفيذ بنوده بشكل أحادي.



وأكد المسئول الأوروبي وفق ما أوردته شبكة "يورو نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية -

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أن البروتوكول المتعلق بـ(أيرلندا/أيرلندا الشمالية) تمت صياغته خصيصا لحماية اتفاق بلفاست، إضافة إلى الحفاظ على عملية السلام بما في ذلك تجنب وجود "حدود قاسية" في جزيرة أيرلندا.



وأشار سيفكوفيتش أن بروكسل منحت لندن مهلة حتى نهاية الشهر لسحب "الأجزاء المثيرة للجدل" من مشروع قانون السوق الداخلية، مضيفا "ندرس جميع الخيارات القانونية المتاحة ولن نخجل من استخدامها إذا فشلت لندن في ذلك.



ونقلت الشبكة الأوروبية عن بيان لمكتب مجلس الوزراء البريطاني

صدر عقب الاجتماع، تأكيده أن الإجراءات المنصوص عليها في مشروع قانون السوق الداخلية للمملكة المتحدة مصمم لإنشاء "شبكة أمان" لضمان حماية مجتمعات أيرلندا الشمالية، مضيفا أن هذه الإجراءات لن يتم التراجع عنها.



يذكر أن اتفاق بلفاست أو اتفاق "الجمعة العظيمة" تم التوقيع عليه في عام 1998 بين بريطانيا وجمهورية أيرلندا، وكذلك بين أحزاب أيرلندا الشمالية، ويعد تطورًا بارزًا في عملية السلام في أيرلندا الشمالية خلال التسعينيات، وتم خلاله الاتفاق على إزالة "الحدود المادية" بين جمهورية أيرلندا، وأيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا.



وأشارت "يورو نيوز" إلى أن اتفاق بريكست الذي وافق عليه البرلمان البريطاني بداية العام الجاري، يتضمن أن تبقى أيرلندا الشمالية جزءا من الاتحاد الجمركي للتكتل الأوروبي .