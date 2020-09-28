روسيا تطلق صاروخ "سويوز-2" حاملا 22 قمرا صناعيا

أطلقت وزارة الدفاع الروسية صاروخ "سويوز-2" الذي يحمل 3 أقمار صناعية في مجال الاتصالات و19 مركبة فضائية صغيرة، وجرى الإطلاق من قاعدة بليسيتسك الفضائية، حسبما أعلنته إدارة المعلومات والاتصالات الروسية، ووفقًا لما نشرته وكالة سبوتنيك.
وجاء في بيان للإدارة: "تم إطلاق الصاروخ "سويوز-2.1بي"يحمل وحدة "غونيتس-إم" للاتصالات، بالإضافة إلى حمولة مؤلفة من 19 مركبة فضائية صغيرة".
ويشار إلى أنه تم إطلاق الصاروخ في الساعة 14.20 بتوقيت موسكو من منصة الإطلاق رقم 3 التابعة للموقع رقم 43
وأضاف البيان أن "جميع عمليات ما قبل الإطلاق وإطلاق صاروخ الفضاء"سويوز-2.1بي" تمت في الوضع الطبيعي، حيث راقبت المراكز الأرضية لقوات الفضاء التابعة لقوات الفضاء الإطلاق".
جدير بالذكر أن هذا هو الإطلاق الرابع لصاروخ "سويوز-2" من الدرجة المتوسطة من قاعدة بليسيتسك الفضائية في عام 2020.
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