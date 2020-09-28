أعلنت اليونان عن بدء الشرطة اليونانية تحقيقًا في أنشطة موظفي إغاثة، سهلوا دخول المهاجرين بصورة غير مشروعة للبلاد عبر جزيرة ليسبوس، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
وقالت الشرطة، إن "35 شخصا لهم صلات بمنظمات غير حكومية يخضعونللتحقيق في ما يتعلق بمساعدة مهربي البشر الذين ينقلون المهاجرين للجزيرة".
وتشير الشرطة، إلى أن "هؤلاء الموظفين أرسلوا معلومات عبر تطبيقات للرسائل المشفرة عن نقاط التجمع على الساحل التركي
وقال مسؤول في الشرطة: "يجري الادعاء تحقيقا أوليا.. حددنا الضالعين في الأمر"، دون أن يفصح عن أسماء منظمات الإغاثة التي يعمل المتهمون لصالحها، أو أي تفاصيل تتعلق بهم.
وأضاف، أن "أجهزة المخابرات اليونانية تشارك في التحقيق، لأن الموظفين ربما نقلوا معلومات عن تحركات خفر السواحل اليوناني".
كانت هذه تفاصيل خبر اليونان تحقق في دخول اللاجئين لأراضيها بطريق غير شرعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.