تفعيل خط سكة حديد "بغداد - موصل - اسطنبول"

وجه وزير النقل العراقي ناصر الشبلي، اليوم الاثنين، بتفعيل خط سكة حديد بغداد - موصل - اسطنبول، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.

وقال الشبلي في بيان صحفي مقتضب: "تم تشكيل لجنة لدراسة خط سكة حديد فيش خابور (منطقة تقع على الحدود مع سوريا وتركيا)".

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وأضاف، أن "العراق يعتزم شراء باخرتين و100 شاحنة لتطوير مجال النقل".

وقبل أيام أعلن محافظ نينوى في العراق، نجم الجبوري، عن قرب بدء مد خط سكك حديد حديث بين مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى) وتركيا.