بوتين: 500 مليون روبل لمساعدة قطاع الزراعة في مولدوفا

خصص الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مساعدات إنسانية بمبلغ 500 مليون روبل للمؤسسات الزراعية في مولدوفا، بعد حالة الاضطراب التي شهدها قطاع الزرعة، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.

وقال بوتين، خلال محادثات عبر الفيديو أجراها اليوم الاثنين مع رئيس مولدوفا، إيغور دودون: "قطاع الزراعة في البلاد مضطر

لمواجهة تداعيات الجفاف، خصصنا بطلب منكم مبلغا ماليا ضروريا بشكل مساعدات إنسانية يصلها حجمها العام إلى نصف مليار روبل لإيصال وقود الديزل إلى مؤسساتكم الزراعية التي تضررت بشكل أكبر".

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وأوضح بوتين أن الجانب الروسي لقد أعد الدفعة

الأولى بقيمة نصف المبلغ المذكور، مضيفا: "ننتظر منكم قائمة للمؤسسات التي تحتاج إلى هذا الدعم بشكل أكبر".

من جانبه، ذكر دودون بعد المحادثات أنه طلب من بوتين النظر في إمكانية استئناف حركة النقل بين روسيا ومولدوفا، مؤكدا اهتمام بلاده باستيراد اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد بعد أن يتجاوز كل مراحل الاختبارات ويحصل على المصادقة من قبل منظمة الصحة العالمية.