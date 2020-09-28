خصص الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مساعدات إنسانية بمبلغ 500 مليون روبل للمؤسسات الزراعية في مولدوفا، بعد حالة الاضطراب التي شهدها قطاع الزرعة، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
وقال بوتين، خلال محادثات عبر الفيديو أجراها اليوم الاثنين مع رئيس مولدوفا، إيغور دودون: "قطاع الزراعة في البلاد مضطرلمواجهة تداعيات الجفاف، خصصنا بطلب منكم مبلغا ماليا ضروريا بشكل مساعدات إنسانية يصلها حجمها العام إلى نصف مليار روبل لإيصال وقود الديزل إلى مؤسساتكم الزراعية التي تضررت بشكل أكبر".
وأوضح بوتين أن الجانب الروسي لقد أعد الدفعةالأولى بقيمة نصف المبلغ المذكور، مضيفا: "ننتظر منكم قائمة للمؤسسات التي تحتاج إلى هذا الدعم بشكل أكبر".
من جانبه، ذكر دودون بعد المحادثات أنه طلب من بوتين النظر في إمكانية استئناف حركة النقل بين روسيا ومولدوفا، مؤكدا اهتمام بلاده باستيراد اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد بعد أن يتجاوز كل مراحل الاختبارات ويحصل على المصادقة من قبل منظمة الصحة العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: 500 مليون روبل لمساعدة قطاع الزراعة في مولدوفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.