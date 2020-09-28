السودان: مصر أرسلت مخابز آلية لحل أزمة الخبز

أرسلت مصر أول المخابز الآلية إلى السودان من أصل 10 مخابز تنوي تزويد الخرطوم بها لدعم جهودها في حل أزمة الخبز، حسبما أفادت به وكالة "سودان تربيون"، ووفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.

وأشارت الوكالة إلى أن مصر تبرعت بهذه المخابز في وقت سابق لمساعدة حكومة الانتقال في إنهاء أزمة الخبز.

ووفقا للوكالة يصطف السودانيون في

طوابير طويلة بصورة يومية، للحصول على الخبز في ظل نقص حاد في الدقيق المدعوم.

وقال المستشار الإعلامي لسفارة مصر في الخرطوم عبد النبي صادق، في تصريحات صحفية: "وصل صباح الاثنين أول مخبز آلي من مصر إلى الخرطوم".

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وأشار إلى الطائرة التي تحمل المخبز الآلي تقل فريقا

فنيا لتركيب وتشغيل الفرن، على أن تصل بقية المخابز تباعا في أوقات لاحقة.

وأضاف: "المخابز الآلية تجئ فى إطار دعم الحكومة المصرية للسودان في مجال تقديم الخدمات للجمهور، الذي ظل يعاني كثيرا من ندرة رغيف العيش، خاصة وأنه يمثل الغذاء الرئيسي للسودانيين".

وأضاف أن بلاده "ستبقي دائما في خدمة السودان في الأوقات الحرجة، ترسيخا للعلاقة التاريخية الأزلية بين شعبي وادي النيل".

وتابع: "مصر ستواصل مساندتها للسودان خلال المستقبل من وحي هذه العلاقة الأخوية".