أرمينيا طلبت من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اتخاذ تدابير بحق أذربيجان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 سبتمبر 2020 07:00 مساءً - منذ ساعة واحدة

فيما المعارك مستمرة في منطقة ناغورني كاراباخ الانفصالية، طلبت أرمينيا، الاثنين، بشكل عاجل من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اتخاذ تدابير بحق أذربيجان، على ما أكدت متحدثة باسم المحكمة.

وقالت: “تلقت المحكمة هذا الصباح طلبا بإجراءات أولية من أرمينيا، ويتم درسه”.

وجاء الطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا الذي مقره في ستراسبورغ (شرق فرنسا)، بموجب المادة 39 من نظامها، التي تسمح باتخاذ تدابير طارئة عند وجود خطر وشيك لأضرار يتعذر إصلاحها.

وأوضحت المحكمة في بيان “طلبت الحكومة الأرمينية من المحكمة إبلاغ الحكومة الأذربيجانية (…) +بوقف الهجمات العسكرية على السكان المدنيين على طول خط التماس بين القوات المسلحة لأرمينيا وأستراخ+، “والكف عن استهداف السكان المدنيين والممتلكات المدنية والمراكز السكنية”.

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وقتل 68 شخصاً على الأقل، منذ الأحد، في معارك بين الانفصاليين في ناغورني كاراباخ المدعومين من أرمينيا، وأذربيجان، وفق حصيلة أعلنت الاثنين، بينما تزداد المخاوف من حرب مفتوحة بين باكو ويريفان.

وهذه المنطقة الانفصالية الأذربيجانية التي تقطنها غالبية من الأرمينيين، خارجة عن سيطرة باكو منذ حرب وقعت أوائل التسعينات، أسفرت عن 30 ألف قتيل.

وقد تؤدي حرب مفتوحة بين الطرفين إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، لا سيما أن روسيا وتركيا اللتين تتضارب مصالحهما في منطقة جنوب القوقاز، تتدخلان في النزاع.

وكل من أرمينيا وأذربيجان عضو في المجلس الأوروبي منذ عام 2001، وهي منظمة أوروبية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون، وذلك بحسب (أ ف ب).