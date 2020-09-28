وزير الخارجية الصيني: تبادل الاتهامات حول كورونا “سيؤدي الى كارثة أكبر”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 سبتمبر 2020 07:00 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي الاثنين أنّ فيروس كورونا بمثابة جرس إنذار للعالم وأن تبادل الاتهامات بشأنه “سيؤدي لكارثة أكبر”.

وبعد أيام من تبادل الصين والولايات المتحدة الاتهامات بشان فيروس كورونا، أفاد الوزير منتدى في بكين أنّ بعض الدول “حولت المكان الدولي الرسمي للأمم المتحدة ساحة عرض لخدمة سياساتها ومصالحها الذاتية”.

وفرضت الصين قيودا صارمة على الانباء المتعلقة بالفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي حين ظهر للمرة الأولى نهاية العام الماضي كما قللت السلطات في البداية من مخاطر انتقال العدوى.

وقال وانغ في فاعلية شاركت في استضافتها رابطة الدبلوماسية العامة الصينية “بخلاف العمل سويا ومساعدة بعضنا البعض ليس لدينا خيارات أكثر”.

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وجاءت تصريحات وانغ بعد أقل من أسبوع من استخدام الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطابه السنوي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للهجوم على سجل الصين، وتبعه سفيره لدى المنظمة الذي تبنى لهجة غاضبة للغاية فاجأت الدبلوماسيين.

وطالب ترامب في خطابه باتخاذ إجراءات ضد الصين لنشرها “كارثة” كوفيد-19 في العالم، ما أثار حفيظة بكين.

وقال وانغ “كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فإن هذا الوباء ليس مجرد دعوة لليقظة، ولكنّه أيضا تدريب على الأزمات”.

وتابع “بمواجهة التحديات العالمية مثل الوباء، إذا سلكنا طريقنا بمفردنا أو تعاملنا مع جيراننا على أنهم أعداء، فلن يؤدي ذلك سوى إلى كارثة أكبر”.