للتصدي لفيروس كورونا… دبي تفرض قيوداً جديدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 سبتمبر 2020 07:00 مساءً - منذ ساعتين

قيود جديدة فرضتها دبي على الحياة الليلية في الإمارة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأمرت سلطات السياحة في دبي جميع الحانات والمطاعم بالتوقف عن تقديم “الأنشطة الترفيهية” بداية من الساعة الواحدة صباحا، كما سيتم تقييد أنشطة الفنادق بموجب القانون لتبدأ خدمات الغرف بعد الساعة الثالثة صباحا فقط.

وحثت السلطات المطاعم على الالتزام ببروتوكولات مكافحة الفيروس، أو ستواجه “إجراءات” تتضمن الإغلاق والغرامات الضخمة.

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وتعد القواعد الجديدة هي الأولى منذ السماح للمطاعم والحانات بإعادة فتح أبوابها في يوليو الماضي، حيث خرجت دبي، وجهة السفر الأولى المعروفة بالحياة الليلية المفعمة بالحيوية، من الإغلاق.

وسجلت الإمارات أكثر من أكثر من 90 ألف حالة إصابة منذ بدء تفشي الفيروس، من بينهم أكثر من 400 حالة وفاة.

وخلال الأسابيع الماضية، تشهد الدولة الخليجية ارتفاع في معدلات الإصابة اليومية، حيث تجاوزت الأعداد الـ1000 حالة يوميا، وذلك بحسب “أسوشيتد برس”.