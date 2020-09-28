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ماكرون يلتقي المعارضة البيلاروسية تيخانوفسكايا

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 28 سبتمبر 2020

ارشيفيه

يلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون صباح الثلاثاء في فيلنيوس المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، وفق ما اعلن الاليزيه.

وماكرون الذي دعا الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشنكو المدعوم من نظيره الروسي فلاديمير بوتين الى التنحي، سيكون أول مسؤول دولي كبير يلتقي زعيمة المعارضة البيلاروسية التي لجأت الى فيلنيوس.

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