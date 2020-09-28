شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. سقوط صاروخين على منزل ومقتل 5 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

ذكر الجيش العراقي اليوم الاثنين أن فصائل عراقية أطلقت صاروخين كاتيوشا على منزل في بغداد مما أدى إلى مقتل امرأتين وثلاثة أطفال وجرح طفلين آخرين. وهؤلاء هم أول مدنيين عراقيين يلقون حتفهم في أحدث موجة من العنف، والتي يُلقي باللوم فيها على فصائل عراقية مدعومة من إيران باستهداف مصالح أمريكية في البلاد. وقالت مصادر بالشرطة إن مطار بغداد كان الهدف من الهجوم.

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