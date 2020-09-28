دراسة: 5 فيتامينات لها دور فعال فـي الإجراءات الوقائية ضد كورونا

مدريد ـ وكالات: أدى البحث عن طرق الوقاية من فيروس كورونا الجديد وعواقبه إلى تسليط الضوء على التغذية المناعية في وسائل الإعلام، ويكشف المتخصصون في هذا المجال عن اليقين بشأن فعالية العناصر الغذائية في مواجهة الوباء. وهناك فيتامينات لها أهمية كبيرة في تقوية المناعة وتلعب دوراً مهماً في الإجراءات الوقائية، أو في العلاج الداعم لأمراض الجهاز التنفسي خاصة في ظل وباء كورونا “كوفيد 19” وعدم التوصل إلى لقاحات حتى الآن.

وقد توصل باحثون في إسبانيا إلى أن الفيتامينات “إيه” (A )، و”بي” (B)، و”سي” (C)، و”دي” (D)، و”إي” (E)، كان لها تأثير إيجابي على مرضى (كوفيد19). حسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة “أليمينتي” الإسبانية. حيث أكد باحثان في كلية الصيدلة وعلوم الغذاء في جامعة برشلونة، فرانسيسكو بيريز كانو ومارغاريدا كاستل، للصحيفة أن “جهاز المناعة يتطلب كمية كبيرة من العناصر الغذائية ليقوم بوظائفه، هذه العناصر متنوعة للغاية، وهي الدهون اللازمة لبناء أغشية الخلايا والبروتينات لصنع الأجسام المضادة والسكريات كمصدر للطاقة، وكذلك الفيتامينات والمعادن لتنظيم وتحسين النشاط الدفاعي”، مؤكدين أن النظام الغذائي المتوازن يوفر “كل هذه العناصر الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات، وبالنسب اللازمة للتطور السليم لوظائف الفرد”.