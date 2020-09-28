ماكرون يلتقي المعارضة البيلاروسية تيخانوفسكايا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون صباح الثلاثاء في فيلنيوس المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، وفق ما اعلن الاليزيه.



وماكرون الذي دعا الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشنكو المدعوم من نظيره الروسي فلاديمير بوتين الى التنحي، سيكون أول مسؤول دولي كبير يلتقي زعيمة المعارضة البيلاروسية التي لجأت الى فيلنيوس.

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