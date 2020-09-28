بعثة الأمم المتحدة: المحادثات الليبية العسكرية بمصر استمرار لمحادثات اللجنة العسكرية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوضحت بعثة الأمم المتحدة بليبيا، أن المحادثات الليبية العسكرية بمصر.



جاء ذلك، في بيان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشأن محادثات عسكرية في الغردقة بمصر.

وذكرت البعثة الأممية، أن المحادثات الليبية العسكرية بمصر استمرار لمحادثات اللجنة العسكرية 5+5.

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