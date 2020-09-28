خمسة أشهر من المحاكمات عن بعد بسبب كورونا.. 7125 جلسة و 126303 قضية

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين، حصيلة خمسة أشهر من المحاكمات عن بعد، واصفا إياها بـ”الحصيلة المتميزة”.

وقال المجلس نسفه إنه انعقدت في مختلف محاكم المملكة، خلال الفترة 27 أبريل- 25 شتنبر 2020، ما مجموعه 7125 جلسة عن بعد، أدرجت خلالها 126 ألفا و303 قضية، واستفاد منها 147 ألفا و488 حوكموا دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.

ووصف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ له، اليوم، الأرقام المذكورة بـ”الحصيلة المتميزة”، التي تكرس، حسبه، قيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس، للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة.

وأكد المجلس نفسه استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد فيسائر الدوائر القضائية، وذلك، من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية، وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.

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وثمن المجلس الأعلى للسلطة القضائية “روح المسؤولية، والانخراط القوي” لكل مكونات العدالة في هذا “المشروع المقدام”، داعيا الجميع إلى مواصلة الالتزام، والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية، والإجراءات الوقائية، المعمول بها، تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.