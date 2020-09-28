أمن طنجة ينهي نشاط “ولد العرايشية”..روع سكان العوامة بـ”الكريساج”

تمكنت فرقة الشرطة القضائية في منطقة أمن بني مكادة، أمس الأحد، في طنجة، من توقيف شخص ملقب بـ”ولد العرايشية”، في حي “العوامة الشرقية”، للاشتباه في ارتكابه سرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض، بينما حجزت في حوزته سكينا من الحجم الكبير.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن المشتبه فيه، البالغ من العمر 29 سنة، ذي السوابق القضائية، كان يقوم رفقة أشخاص آخرين باعتراض سبيل المارة في منطقة “العوامة” بهدف سرقتهم، ثم يعتدي عليهم بواسطة سكين.

وقد تم وضع الشخص الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، قصد البحث معه حول القضايا المشتبه في تورطه فيها، وكشف باقي شركائه المفترضين.