النجم العالمي سعيد التغماوي يختار “ألنيف” لقضاء عطلته

حل النجم المغربي العالمي، سعيد التغماوي، في المغرب لقضاء عطلته في منطقة ألنيف ضواحي مدينة تنغير.
وشارك التغناوي، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس الأحد، مقاطع فيديو من المغرب، دون كشف المنطقة، التي اختارها لقضاء عطلته.
وأفادت مصادر خاصة لـ”اليوم 24″ أن التغناوي اختار قضاء أيام في منطقة ألنيف بتنغير، قبل أن ينتقل إلى وجهة أخرى، مستغلا قلة توافد السياح على المنطقة من أجل الاستفادة من الهدوء، والخصوصية.
ومنح التغماوي لنفسه عطلة بعد الانتهاء من تصوير الموسم الثاني من المسلسل الفرنسي “فاليدي” الناجح في أوربا.
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