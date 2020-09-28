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شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الصحفيين المصريين: تخريب العقول ونشر الفوضي بمصر شعار الناشط الإرهابي "جمال عيد" والان مع التفاصيل
الإثنين 28 سبتمبر 2020
أكدت جبهة شباب الصحفيين المصريين أن الإرهابي والناشط المصري جمال عيد مازال يبيع الأوهام والأكاذيب لخداع المصريين الشرفاء فهو يعمل حاليا على أحياء ادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية عن تعرضها للاضطهاد والظلم ..فيا سخرية القدر: المناضل الذي يدعي كذباً وزوار انتمائه لليسار يروج لادعاءات الجماعة الإرهابية بنشر الفوضي والتخريب في المجتمع.
وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: الإخواني جمال عيد مازال يعيش في أوهامة التي ينسجها من خيالة المريض عن تعرضة للتضييق علية وعدم السماح لة بالتعبير عن ارائة الخرفة التي لا تتفق إلا مع توجيهات جماعة الإخوان الإرهابية التي رفضها المصريون وثاروا ضدها في 30 يونيو المجيدة.
وأضاف طوالة: جمال عيد أصبح مرفوضا من الرأي العام فهو يتحدث عن الشيئ ونقيضة ولا يجد ما يدعية سوي الأكاذيب الإخوانية التي تثبت افلاسة وسعية لهدم المعبد على رؤوس الجميع ولكن هيهات.
وأشار رئيس الجبهة إلي أن هذا الإخواني أصبح يستحق العقاب والقصاص منة بالقانون لمحاولاتة الدائمة تخريب العقول وزعزعة الثقة بين المواطن والدولة ونشر الفوضي بتعليمات حلفائة الإخوان القابعين في جحورهم بالخارج
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