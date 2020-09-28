"الكومبارس".. أغنية جديدة من المصريين إلي المقاول المصري "محمد علي" تكشف كذبة وسرقتة لأسرتة 

الإثنين 28 سبتمبر 2020

كشفت جبهة شباب الصحفيين المصريين أن المصريين ردوا علي هجوم المقاول الأجير المصري الهارب محمد علي الذي سب الشعب ووصفهم بالخونة لعدم الاستجابة إلي دعواتة التخريبية بالتظاهر في ميادين مصر، حيث خرج علينا الفاشل محمد علي في حالة غضب شديد وظل يهزي بعبارات غير مفهومة وهاجم المصريين ووصفهم بألفاظ خارجة يعاقب عليها القانون.مؤكدة الجبهة علي أن رد فعل المصريين كان سريعاً ومختلفا حيث وصفوة ب"الكومبارس"في اغنيه كشفت قيامة بالنصب على اسرتة وآخرين ونضالة الوهمي داخل علب الليل والكباريهات مع بنات الليل.



وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية:حقا لايستطيع أي عميل أو خائن أن يخدع الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر ودائما يكون مصير هؤلاء العملاء ممن باعوا وطنهم مزبلة التاريخ.

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وأضاف طوالة: أن المصريين كتبوا شهادة وفاة السكير محمد علي الذي يتنفس كذباً وزوار حتى اشتهر علي بأبو مسيلمة الكذاب صاحب تنفيذالأجندات الخاصة الكارهة لتقدم مصر ونهضتها.

وأشار رئيس الجبهة إلي ان هذا العميل أصبح ورقة محروقة لاتحرك حتى طفل لانة ببساطة شديدة كذاب ونصاب وسارق فلوس اخواتة واسرتة..فاقد الشيء لا يعطيه.