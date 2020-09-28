40 خرقاً حوثياً جنوب الحديدة خلال الـ 12 ساعة الماضية

الإثنين 28 سبتمبر 2020

رصدت القوات المشتركة 40 خرقًا للهدنة الأممية ارتكبتها مليشيات الحوثي – الموالية لإيران – في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة، في الـ 12 ساعة الماضية.



وأفاد مصدر عملياتي، أن وحدة الرصد والمتابعة في القوات المشتركة رصدت الخروقات الحوثية التي بلغ عددها (40) خرقًا في الساعات الماضية، بمناطق حيس والجبلية والتحيتا وكيلو 16 شرق مدينة الحديدة.

ووفقًا للمصدر، فقد قصفت المليشيات تلك المناطق بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120وعيار 60 وقذائفBMB، وسلاح م،ط 23، واستخدمت الأسلحة الرشاشة منها عيار 14,5 وعيار 12.7، وسلاح القناصة.

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مؤكدًا، أن خروقات المليشيات أسفرت عن إصابة موظف في شركة الحاشدي ويدعى (محمد علي الحاشدي) برصاص قناص حوثي أثناء مزاولة عمله في كيلو 16.

وبحسب مصادر محلية، فان عمليات القصف والاستهداف طالت المدن والقرى السكنية ومزارع المواطنين والطرقات العامة والفرعية الرابطة بين مناطق مختلفة، وتسببت في إعاقة حركة التنقل وتعطيل أعمال المدنيين وبث الخوف والهلع في صفوف النساء والأطفال.

يذكر أن القوات المشتركة رصدت يوم أمس السبت 72 خرقًا لمليشيات الحوثي بالحديدة، ضمن مساعيها لنسف اتفاقية استوكهولهم التي وقعت في 18 ديسمبر 2018م