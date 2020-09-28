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سلطنة عمان تعلن موعد إعادة فتح المساجد

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تعلن موعد إعادة فتح المساجد والان مع التفاصيل

الإثنين 28 سبتمبر 2020

نقلت وسائل الإعلام الرسمية العمانية، اليوم، عن بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أن السلطنة ستعيد فتح المساجد للصلاة في 15 نوفمبر.

 

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وجاء في البيان بأن ذلك سيكون مع اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تفشي .

 

تفاصيل لاحقا..

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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