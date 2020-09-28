شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تعلن موعد إعادة فتح المساجد والان مع التفاصيل

الإثنين 28 سبتمبر 2020 نقلت وسائل الإعلام الرسمية العمانية، اليوم، عن بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أن السلطنة ستعيد فتح المساجد للصلاة في 15 نوفمبر.

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