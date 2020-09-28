قوى لبنانية تدعو لرفع وصاية إيران ونزع سلاح "حزب الله"

الإثنين 28 سبتمبر 2020

دعت قوى سياسية لبنانية، اليوم الإثنين، إلى وضع برنامج مشترك لرفع وصاية إيران على لبنان، كما دعت لنزع سلاح مليشيا "حزب الله" الموالي لطهران.



وقال "لقاء سيدة الجبل" الذي يجمع عددا من السياسيين والناشطين والصحفيين برئاسة النائب السابق فارس سعيد إنه لا إمكانية لاستعادة الدولة في لبنان في ظل سلاح حزب الله، مشددا على ضرورة تطبيق الدستور.

وفي بيان له بعد اجتماع طارئ تداول فيه المجتمعون التطورات السياسية في البلاد، قال اللقاء "إن الدرس الذي استخلصه اللبنانيون من المبادرة الفرنسية وكلام الرئيس إيمانويل ماكرون هو أن الخروج عن الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وقرارات الشرعية الدولية لا يؤدي إلى قيام دولة في لبنان".

والسبت الماضي، أعلن رئيس وزراء لبنان المكلف مصطفى أديب اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة، في خطوة تعقد المشهد اللبناني المعقد أصلا، وتقوض مبادرة فرنسية لدفع المسار السياسي عبر تشكيل حكومة تكنوقراط تعالج أعنف أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود.

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وأضاف البيان: "لقد أكد الرئيس ماكرون بعد الوزير مايك بومبيو والسفير ديفيد هيل وجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز بأنه لا إمكانية لاستعادة الدولة في لبنان في ظل سلاح حزب الله".

ورأى أن "المطلوب اليوم قبل أي شيء هو إعادة تشكيل إطار سياسي لبناني يعمل بمثابة كتلة تاريخية لبنانية ترتكز على تنفيذ الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وتابع: "هذا ما يعمل من أجله لقاء سيدة الجبل إلى جانب حركة المبادرة الوطنية وتشكيلات سياسية أخرى وشخصيات من خلال صياغة برنامج مرحلي مشترك لرفع وصاية إيران عن لبنان وقيام دولة القانون والسيادة والاستقلال".

وأكد المجتمعون، في بيانهم، "أن أي تفكير في تطوير الدستور أو التوجه نحو صيغة جديدة هو أمر مرفوض رفضا مطلقا في ظل هيمنة سلاح حزب الله".