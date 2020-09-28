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عُمان تعيد فتح المساجد في منتصف نوفمبر

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نقلت وسائل الإعلام الرسمية العمانية اليوم الاثنين عن بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية قوله إن السلطنة ستعيد فتح المساجد للصلاة في 15 نوفمبر تشرين الثاني مع اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تفشي .
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