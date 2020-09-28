شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تعيد فتح المساجد في منتصف نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

نقلت وسائل الإعلام الرسمية العمانية اليوم الاثنين عن بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية قوله إن السلطنة ستعيد فتح المساجد للصلاة في 15 نوفمبر تشرين الثاني مع اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد

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