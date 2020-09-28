شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في البرازيل إلى 4.73 مليون والان نبدء بالتفاصيل

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 73ر4 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الاثنين بتوقيت ساو باولو ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغ 141 ألفا و741 حالات وتعافى 17ر4 مليون من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 30 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل.