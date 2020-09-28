اصابة مدير عام صحة النجف بفايروس كورونا

اعلن المكتب الاعلامي لمدير عام صحة النجف، الاثنين، عن اصابة الاخير بفايروس كورونا وقال المكتب في منشور على "الفيسبوك"، إن "مدير عام دائرة صحة النجف الاشرف الدكتور رضوان الكندي اصيب بفايروس كورونا اللعين". وسجل العراق اليوم الاثنين 4116 اصابة جديدة بالفايروس مقابل 4111 حالة شفاء اضافة الى 62 وفاة.

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