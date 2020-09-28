قتيلان وخمسة جرحى حصيلة سقوط صاروخ على منزل قرب مطار بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بمقتل شخصين واصابة خمسة اخرين حصيلة سقوط صاروخ على منزل قرب مطار بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حصيلة سقوط صاروخ على منزل بالقرب من سياج المطار قرب قضاء ابو غريب بلغت قتيلين وخمسة جرحى بينهم اطفال ونساء".
وكان مصدر امني افاد، اليوم الاثنين، بسقوط صاروخ كاتيوشا على منزل بالقرب من مطار بغداد الدولي.
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