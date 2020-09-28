الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ





عدد الاصابات 662 موزعة كالآتي: وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 منه، ان "اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبرات الدائرة بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :عدد الاصابات 662 موزعة كالآتي: أبو غريب —————— 33

ابو دشير —————— 7

الاسكان —————— 5

الاعلام —————— 33

البياع —————— 10

التاجي —————— 12

التراث —————— 3

الحارثية —————— 3

الحرية —————— 40

الخطيب —————— 2

الدورة -———-—— 67

الرحمانية —————— 4

السيدية —————— 5

الشرطة الخامسة ——- 2

الشعلة —————— 17

الصالحية —————— 4

الطارمية —————— 13

الطوبجي —————— 2

العامرية —————— 7

العطيفية —————— 1

العلاوي ——————- 4

الغزالية —————— 34

القادسية —————— 16

الكاظمية -—————- 56

الكـرخ ———————- 2

اللطيفية —————— 3

المحمودية ————— 33

المشاهدة ————— 1

المعالف —————— 2

المنصور —————- 36

المواصلات -————- 2

الوشاش ——-———- 14

اليرموك ——-——— 19

جكوك —————- 2

حي الجامعة ————- 14

حي الجهاد ————— 43

حي الخضراء -———— 29

حي العامل ————— 36

حي العدل ——-——- 12

حي الفرات —————- 3

شارع حيفا ——--— 5

كرادة مريم ————— 8

ناحية الرشيد ———— 1

جانب الرصافة -——— 9

محافظة ذي قار ——— 2

محافظة الديوانية -—— 1

محافظة بابل -——— 1

محافطة صلاح الدين—- 2

محافظة ميسان ——— 1 الحارثية —————— 3الحرية —————— 40الخطيب —————— 2الدورة -———-—— 67الرحمانية —————— 4السيدية —————— 5الشرطة الخامسة ——- 2الشعلة —————— 17الصالحية —————— 4الطارمية —————— 13الطوبجي —————— 2العامرية —————— 7العطيفية —————— 1العلاوي ——————- 4الغزالية —————— 34القادسية —————— 16الكاظمية -—————- 56الكـرخ ———————- 2اللطيفية —————— 3المحمودية ————— 33المشاهدة ————— 1المعالف —————— 2المنصور —————- 36المواصلات -————- 2الوشاش ——-———- 14اليرموك ——-——— 19جكوك —————- 2حي الجامعة ————- 14حي الجهاد ————— 43حي الخضراء -———— 29حي العامل ————— 36حي العدل ——-——- 12حي الفرات —————- 3شارع حيفا ——--— 5كرادة مريم ————— 8ناحية الرشيد ———— 1جانب الرصافة -——— 9محافظة ذي قار ——— 2محافظة الديوانية -—— 1محافظة بابل -——— 1محافطة صلاح الدين—- 2محافظة ميسان ——— 1 الشفاء :

802

الوفيات:

1

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كانت هذه تفاصيل خبر الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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