مصدر أمني: سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل بالقرب من مطار بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بسقوط صاروخ كاتيوشا على منزل بالقرب من مطار بغداد الدولي. وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "صاروخ كاتيوشا سقط على منزل بالقرب من مطار بغداد الدولي". واضاف ان "المعلومات الاولية تشير الى سقوط ضحايا".

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