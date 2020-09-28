لجنة التراخيص تجري جولة ميدانية للاطلاع على عمل أندية الدوري الممتاز

واكد رئيس اللجنة، حسين فلامرز في بيان انه "ستتم زيارة الاندية المشمولة بالرخصة الاسيوية التي اكملت رفع الملفات، حيث ستباشر لجنة التراخيص، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، زيارة الاندية، والبداية من نادي القوة الجوية، حيث ستتواجد اللجنة في تمام الساعة التاسعة صباحا في مقر النادي".وأضاف فلامرز: "ستتم زيارة بقية الاندية تباعا في الايام المقبلة، وضمن المواعيد التي تم تحديدها في اللجنة، والهدف من زيارة الاندية التي اكملت المتطلبات والمعايير الاسيوية لغرض منحها الرخص، وحسب الضوابط التي حددها الاتحاد الاسيوي".

واختتم بالقول: "نأمل استمرار التعاون بين الاندية ولجنة التراخيص لإنهاء الزيارات في أوقاتها المحددة".

وكانت لجنة التراخيص قد اغلقت، في العشرين من الشهر الحالي، نظام كلاس الخاص بمنح التراخيص للاندية التي تلعب في دوري الكرة الممتاز للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.