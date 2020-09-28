3 حبات من التين كفيلة لشد الجفون ومنع ترهلها... اليك الطريقة!

وما لا نعرفه هو أنه يمكن فعل هذا بالاعتماد على بعض الوصفات الطبيعية ومنها وصفة التين والليمون. ويحتاج تحضيرها إلى 3 حبات من التين داكن اللون وملعقة وسط من عصير الليمون.
تغسل حبات التين وتطحن ويمزج اللب مع عصير الليمون. تغمض العينان جيداً منعاً لتسرب مكونات القناع إلى داخلهما ويمد المزيج على الجفنين ويترك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة مع الاسترخاء قبل نزعه وغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ.
ومن اجل الاستفادة من خصائص هذه الوصفة التي تعمل على شد الجفنين وعلى الحد من ترهلهما وعلى إعادة النضارة والشباب إلى الإطلالة من المفيد تكرار تطبيقها من مرتين إلى 3 مرات اسبوعياً. ومن المهم جداً أيضاً استخدام طرق العناية الصيدلانية والطبية بعد استشارة الاختصاصيين.
تغسل حبات التين وتطحن ويمزج اللب مع عصير الليمون. تغمض العينان جيداً منعاً لتسرب مكونات القناع إلى داخلهما ويمد المزيج على الجفنين ويترك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة مع الاسترخاء قبل نزعه وغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ.
ومن اجل الاستفادة من خصائص هذه الوصفة التي تعمل على شد الجفنين وعلى الحد من ترهلهما وعلى إعادة النضارة والشباب إلى الإطلالة من المفيد تكرار تطبيقها من مرتين إلى 3 مرات اسبوعياً. ومن المهم جداً أيضاً استخدام طرق العناية الصيدلانية والطبية بعد استشارة الاختصاصيين.
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