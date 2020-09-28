فيسبوك تضغط على آبل بطلب غريب!

وجّهت شركة فيسبوك طلباً رسمياً إلى شركة آبل للسماح للمستخدمين بوضع تطبيق مسنجر للرسائل الأساسي على نظام تشغيلها الخاص iOS.
ووفقًا للتقارير التقنية الجديدة، فإن فيسبوك تريد من آبل توفير خيار الحق في اختيار تطبيق المراسلة الخاص بهم، بعد أن أدرجت شركة آبل بنظام iOS 14 و iPadOS 14 خيارًا لتغيير واختيار التطبيقات الافتراضية Default لتصفح الويب والبريد الإلكتروني.
فقد أبقت آبل على العديد من فئات التطبيقات الأخرى المضمنة من آبل مثل الرسائل والموسيقى والتقويم.
فقد أبقت آبل على العديد من فئات التطبيقات الأخرى المضمنة من آبل مثل الرسائل والموسيقى والتقويم.
وقال ستان تشودنوفسكي، مدير تطبيق مسنجر: "نشعر أن الأشخاص يجب أن يكونوا قادرين على اختيار تطبيقات مراسلة مختلفة والتطبيق الافتراضي في هواتفهم".
وتمثل منصة iMessage تطبيق المراسلة الإفتراضي بين مالكي آيفون.
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