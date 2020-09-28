فيسبوك تضغط على آبل بطلب غريب!

ووفقًا للتقارير التقنية الجديدة، فإن فيسبوك تريد من آبل توفير خيار الحق في اختيار تطبيق المراسلة الخاص بهم، بعد أن أدرجت شركة آبل بنظام iOS 14 و iPadOS 14 خيارًا لتغيير واختيار التطبيقات الافتراضية Default لتصفح الويب والبريد الإلكتروني.فقد أبقت آبل على العديد من فئات التطبيقات الأخرى المضمنة من آبل مثل الرسائل والموسيقى والتقويم.

وقال ستان تشودنوفسكي، مدير تطبيق مسنجر: "نشعر أن الأشخاص يجب أن يكونوا قادرين على اختيار تطبيقات مراسلة مختلفة والتطبيق الافتراضي في هواتفهم".

وتمثل منصة iMessage تطبيق المراسلة الإفتراضي بين مالكي آيفون.