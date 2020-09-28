نادين نجيم تكشف مواصفات الرجل المناسب لها

وحدّدت نادين نسيب نجيم مواصفات الرجل المناسب لها، الّذي يمكن العيش معه دون ملل كي توافق على الدخول في علاقة جديدة، وأبرزها أن يصل التشابه في الشخصيّة بينهما إلى نسبة 80%، بخاصةٍ من ناحية تقارب وجهات النظر.



ومن المواصفات الّتي تفضّلها نادين نجيم في الرجل هي الشخصيّة المرحة والحنونة، بحيث يشعرها بأنه حبيبها وصديقها المُفضّل أيضاً.

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