الثاني خلال 10 أيام.. محيط مطار بغداد بمرمى القصف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مصدر أمني عراقي، الإثنين، سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل بالقرب من مطار بغداد الدولي غرب العاصمة العراقية.

وقال المصدر، لموقع السومرية نيوز،: "صاروخ كاتيوشا سقط على منزل بالقرب من مطار بغداد الدولي"، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط ضحايا.

وتعد هذه هي المرة الثانية خلال أقل من 10 أيام التي تتعرض لها المنطقة المحيطة بالمطار لسقوط صواريخ من نوع كاتيوشا.

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والأحد 20 سبتمبر/أيلول الجاري، سقط صاروخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي من دون خسائر تذكر" بحسب خلية الإعلام الأمني العراقية".

وأفادت الخلية، في بيان صحفي مقتضب وقتها، بأن الصاروخ أطلق من منطقة أبو غريب غرب العاصمة بغداد, من دون إيراد مزيد من التفاصيل.

وتشكل الهجمات المتكررة بصواريخ الكاتيوشا تحديا كبيرا للأجهزة الأمنية العراقية منذ سنوات، والتي غالبًا ما تستهدف المنطقة الخضراء المحصنة أمنيًا وتضم معسكرات للتحالف الدولي ومصالح الولايات المتحدة في العراق.