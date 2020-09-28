رقم ضخم.. إنفاق إيران على مليشياتها بالمنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعادت تصريحات علي فدوي نائب قائد مليشيا الحرس الثوري الإيراني حول تكاليف التدخلات العسكرية إقليميا الحديث عن نفقات طهران بهدف تعزيز نفوذها خارج الحدود خلال السنوات الماضية.

وزعم فدوي خلال مقابلة مع برنامج عبر التلفزيون الإيراني الرسمي، أمس الأحد، أن إجمالي الإنفاق العسكري الإيراني منذ عام 2006، أقل بكثير من تكلفة الحرب العراقية الإيرانية (1980 - 1988).

ولم يذكر الجنرال الإيراني البارز رقما محددا بشأن إنفاق بلاده لتمويل المليشيات الموالية لها بمنطقة الشرق الأوسط، قائلا إنه لا يتذكر الرقم بالضبط.

وهاجم نائب قائد مليشيا الحرس الثوري شعارات مثل (لا غزة لا لبنان.. روحي فداء لإيران)، و(غادروا سوريا وفكروا بحالنا) التي رفعها محتجون خلال مظاهرات شعبية بالسنوات القليلة الماضية، تعبيرا عن السخط تجاه تدخلات بلادهم خارج الحدود.

ويرجح أن إيران أنفقت ما يتراوح بين 20 إلى 30 مليار دولار في سوريا فقط لتعزيز وجودها العسكري، وفق مقابلة لموقع اعتماد أونلاين المحلي مع عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه مؤخرا.

وقدرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية في تقرير لها عام 2015، أن طهران تنفق حوالي 6 مليارات دولار سنويا داخل سوريا، وفي بعض الأحوال كانت تصل هذه المساعدات إلى 15 مليار دولار سنويا.





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بالإضافة إلى ذلك، نشرت المنظمات الدولية ودول أخرى تقديرات للإنفاق العسكري الإيراني خلال السنوات الأخيرة.

وذكرت مجموعة العمل المعنية بإيران التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية قبل عامين أن الجمهورية الإيرانية أنفقت 16 مليار دولار منذ عام 2012 لدعم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائها في اليمن والعراق.

وكشف حسن نصر الله زعيم مليشيا حزب الله اللبناني الموالية لطهران في وقت سابق أن هذه المليشيا تحصل على كل تكاليفها وأسلحتها من إيران.

كانت هناك عدة تقارير تناولت حجم المساعدات الإيرانية لمليشيا حزب الله اللبناني التي تنوعت بين العملات الأجنبية، والأسلحة، والعتاد.

قال براين هوك، المبعوث الخاص بملف إيران في وزارة الخارجية الأمريكية في مايو/ أيار 2019، إن النظام الإيراني يدفع 700 مليون دولار سنويا إلى حزب الله في لبنان.

وتوقع مسؤولون أمريكيون أن قدرة الحكومة الإيرانية على تمويل المليشيات في الشرق الأوسط تضاءلت بشكل كبير منذ أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، وخفضت مبيعات النفط الخام الإيرانية بشكل حاد.