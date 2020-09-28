شباب الصحفيين المصريين: ادعاءات الإخوان الأفاقون بوجود حشود في الشوارع لاتراها سوي أعينهم الكاذبة

أكدت جبهة شباب الصحفيين المصريين أن الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر كشف جماعة الإخوان الإرهابية على حقيقتها الدنيئة ودقت المسمار الأخير بنعشها.. مؤكدة الجبهة علي ان رد الشعب المصري بتجاهل دعواتهم لإثارة الفوضي بالبلاد هو أبلغ رد على تشييع أفكارها لمثواها الأبدي في مزبلة التاريخ دون رجعه.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية:فشلت محاولات الإخوان الافاقون المخربون حيث لا يعرف الجماعة الإرهابية سبيلا لها سوي الكذب..يملئون الدنيا صراخا كذباً وزوار عن وجود حشود بالشوارع لا تراها سوي أعينهم..ولكن بعض المواطنين الذين يتواصلون مع هذه القنوات للسخرية من هذيناهم.يصيبهم بالسعار فليلجأون للنباح أكثر.

Advertisements

أضاف طوالة: أن كافة محاولات الإخوان الإرهابيين وعملائهم والخونة في زعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة باستغلال إجراءات الإصلاح الاقتصادي..حيث جاءت الشوارع والميادين الخالية كرصاصة رحمة لهؤلاء المغرضين.

وأشار رئيس الجبهة إلي ان الخونة انكشفوا وخيانتهم أصبحت ملئ الأبصار واصبحوا اوراق محروقة.

Advertisements