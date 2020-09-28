شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تعلن مقتل إرهابيين شمالي القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم، قتل عنصرين إرهابيين في منطقة القلج بمحافظة القليوبية شمالي القاهرة.



وقالت وزارة الداخلية، حسبما أفاد موقع "بوابة الاخبار" الإلكتروني، إن هذه العملية جاءت "في إطار جهود الوزارة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة، وبعد ورود معلومات لقطاع الأمن الوطني باختباء إثنين من تلك العناصر شديدة الخطورة بإحدى الشقق السكنية بمنطقة القلج بالقليوبية، واتخاذها وكراً للإعداد والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية خلال الفترة المقبلة".

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