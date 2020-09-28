شكرا لقرائتكم خبر 13 شاحنة سعودية تعبر الوديعة لدعم الشعب اليمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبرت منفذ الوديعة الحدودي 13 شاحنة إغاثية خلال المدة من 15 إلى 27 سبتمبر الجاري، تحمل على متنها 265 طنا من السلال الغذائية، والمواد الطبية المتنوعة، و30 كرتونا من التمور، وتستهدف محافظات عدن، ومأرب، وتعز، ولحج، وحضرموت.

وتعد المساعدات امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز، بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

وعلى صعيد متصل وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية تعاون مشترك لتشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظتي عدن (المرحلة الثالثة) وسيئون، يستفيد منها 2,572 فردا، وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز بمقر المركز في الرياض.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم، أنه سيتم خلال المشروع تقديم خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة لخدمة أنفسهم أولا والإسهام في خدمة مجتمعهم ثانيا، وكذلك تشخيص الحالات وتحديد الخدمة العلاجية لكل مريض على حدة، وتركيب الأطراف الصناعية بأنواعها.

ووزع المركز أمس 35 طنا من السلال الغذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجا في عدد من المحافظات اللبنانية، استفاد منها 4,375 فردا.