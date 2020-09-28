خط بري جديد يربط مصر والعراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت «الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود» التابعة لوزارة النقل العراقية عن وجود تفاهمات أولية لفتح خط جديد إلى مصر.

ونقلت صحيفة «الصباح» العراقية أمس عن مدير عام الشركة، المهندس كريم كاظم حسين، القول إن هناك تفاهمات أولية لفتح خط جديد إلى مصر يكون مساره العراق- الأردن- مصر.

وعن الأداء المالي للشركة، قال إن «الشركة منذ عام 2018 بدأت تتحول إلى رابحة، ولغاية الشهرين الأولين من عام 2020، إلى أن تم فرض حظر التجوال للوقاية من جائحة كورونا، مما تسبب بوقف العمل بشكل كامل وتراجع الإيرادات». واستدرك أن «الإيرادات عاودت الصعود تدريجيا بعد عودة الحركة والعمل في الشهر الثامن من هذا العام».

وأعرب حسين عن أمله بعودة الخطوط البرية للعمل بعد رفع حظر الجائحة لبعض الدول، مثل إيران وسوريا والأردن، وفتح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية ليتم نقل الحجاح إلى مكة المكرمة.