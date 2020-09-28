شكرا لقرائتكم خبر خط بري جديد يربط مصر والعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت صحيفة «الصباح» العراقية أمس عن مدير عام الشركة، المهندس كريم كاظم حسين، القول إن هناك تفاهمات أولية لفتح خط جديد إلى مصر يكون مساره العراق- الأردن- مصر.
وعن الأداء المالي للشركة، قال إن «الشركة منذ عام 2018 بدأت تتحول إلى رابحة، ولغاية الشهرين الأولين من عام 2020، إلى أن تم فرض حظر التجوال للوقاية من جائحة كورونا، مما تسبب بوقف العمل بشكل كامل وتراجع الإيرادات». واستدرك أن «الإيرادات عاودت الصعود تدريجيا بعد عودة الحركة والعمل في الشهر الثامن من هذا العام».
وأعرب حسين عن أمله بعودة الخطوط البرية للعمل بعد رفع حظر الجائحة لبعض الدول، مثل إيران وسوريا والأردن، وفتح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية ليتم نقل الحجاح إلى مكة المكرمة.
كانت هذه تفاصيل خبر خط بري جديد يربط مصر والعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.