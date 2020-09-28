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السيسي يحذر من مخططات زعزعة استقرار مصر

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- بواسطة أيمن الوشواش - حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس من مخططات نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد، مطالبا المواطنين بالوعي بمخاطر ما يحاك لمصر.

ونقل موقع «بوابة الأهرام» الالكتروني عن السيسي قوله، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى للبترول بمسطرد بمحافظة القليوبية، إن مصر تحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل، مشددا على أنه لا أحد يستطيع خداع المواطنين.

وأضاف أنه يراهن على وعي المواطنين فيما تقوم به الدولة، مشيرا إلى أن حملات التشكيك مستمرة ضد مصر رغم ما تقوم به من إنجازات على كل المستويات.

وشدد السيسي على أن وعي المواطنين هو السلاح الأقوى لمواجهة الأفكار الهدامة وحملات التشكيك، مؤكدا أن الشعب والدولة كيان واحد.

وأشار إلى أن ما تقوم به الدولة هو إصلاح وليس إفسادا، لافتا إلى أنه لا يخاف إلا الله ويعمل من أجل مصر وإصلاحها، وأكد على أن مسار الإصلاح والتنمية مستمر، داعيا الحكومة إلى استمرار صرف إعانة العمالة الموقتة بواقع 500 جنيه شهريا حتى نهاية العام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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