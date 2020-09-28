رئيس جنوب أفريقيا يعاقب وزيرة زارت زيمبابوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاقب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا وزيرة دفاعه نوسيفي مابيسا، بخصم راتب ثلاثة أشهر بعد السماح لمسؤولين كبار من حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» الحاكم بمرافقتها في زيارة رسمية إلى زيمبابوي. وقوضت الزيارة حملة رامافوزا لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد، حسب وكالة بلومبيرج أمس الأول، وقالت الرئاسة الجنوب أفريقية في بيان «أظهر العقاب المفروض على الوزيرة الخطورة التي يرى بها الرئيس خطأ الوزيرة»، وتعهد الحزب بتعويض الحكومة عن تكاليف الزيارة.

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