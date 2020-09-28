التحالف يدمر طائرة مفخخة بالأجواء اليمنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن القوات المشتركة تمكنت أمس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. من جهتها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي العدوان الحوثي، وأعرب الأمين العام الدكتور يوسف العثيمين، عن إدانة المنظمة للأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان.

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