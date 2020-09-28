التحالف يدمر طائرة مفخخة بالأجواء اليمنية

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من جهتها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي العدوان الحوثي، وأعرب الأمين العام الدكتور يوسف العثيمين، عن إدانة المنظمة للأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان.
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